Концепция «Единое здоровье»: AQTA продолжает необходимые меры

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает сотрудничество с соответствующими международными организациями в связи с концепцией «Единого здоровья» и реализует подготовленный в связи с этим план мероприятий.

«Единое здоровье» - это совместный и междисциплинарный подход, который работает на местном, региональном, национальном и глобальном уровнях с целью достижения оптимальных результатов для здоровья с учетом взаимодействия между людьми, животными, растениями и их общей средой.

Этот подход предполагает тесную взаимосвязь и взаимозависимость между здоровьем человека и здоровьем домашних и диких животных, растений и окружающей среды, включая экосистемы. Он также направлен на реализацию программ, политики, законодательства и исследований путем поощрения совместного сотрудничества.

Безопасность пищевых продуктов, борьба с инфекционными и хроническими заболеваниями, профилактика и реагирование, здоровье растений, почвы и т. д. относятся к направлениям деятельности, в которых подход «Единого здоровья» особенно актуален.

Существует ряд факторов, которые делают применение понятия «Единое здоровье» необходимым. Соответствующие агентства должны работать вместе, чтобы обеспечить адекватное здравоохранение, питание и воду для растущего населения мира. Загрязнение окружающей среды и изменение климатических условий сказываются на здоровье людей и животных, что может привести к появлению новых инфекционных заболеваний. В качестве примера можно привести зоонозные заболевания, передающиеся от животных человеку. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила устойчивость к противомикробным препаратам одной из 10 глобальных угроз общественному здоровью, с которыми сталкивается человечество. Ежегодно во всем мире 700 000 смертей связаны с инфекциями, вызванными лекарственно-устойчивыми патогенами.

Следует отметить, что существуют приоритеты подхода Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ВОЗ и Всемирной организации по охране здоровья животных к «Единому здоровью».

Считается, что с помощью такого подхода можно защитить безопасность глобального здравоохранения и предотвратить распространение зоонозных заболеваний среди животных и людей. С помощью подхода «Единое здоровье» также можно добиться повышения безопасности пищевых продуктов, а также снижения числа устойчивых к антибиотикам инфекций, улучшения здоровья людей и животных.

Также хотели бы сообщить, что AQTA продолжит продвигать концепцию «Единое здоровье», в том числе информировать субъектов пищевой промышленности в этом направлении.