Украину оставили без помощи

Сенат США, который контролируют демократы, 13 февраля одобрил законопроект, предусматривающий $95 млрд на помощь этим странам. Проект должна рассмотреть Палата представителей — ее контролируют республиканцы, выступающие против инициативы. Вероятность того, что проект будет принят палатой, мала, отметил Reuters.

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля, не проголосовав по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню, следует из графика работы нижней палаты.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс в записке, которой располагает издание, раскритиковал спикера Палаты представителей Майка Джонсона за такое решение.

«Каждый день, когда из-за спикера Джонсона наша ситуация в вопросе нацбезопасности ухудшается, Америка проигрывает», – заявил Бейтс, добавив, что от этого теряет и авторитет Республиканской партии среди избирателей.

«Вместо того чтобы прекратить политизировать вопросы, от которых зависит безопасность государства, спикер Джонсон... отправляет палату на досрочный, незаслуженный перерыв и этим усиливает убийственные военные усилия России и иранский режим за счет нацбезопасности США, наших рабочих мест и ближайших союзников», – добавил Бейтс.

Джонсон в ответ раскритиковал Белый дом устами пресс-секретаря Палаты представителей, отметив, что на его просьбу о встрече с президентом Байденом не согласились.