Али Асадов назвал приоритеты правительства обновлено 11:11
Али Асадов, кандидатуру которого на пост премьер-министра Азербайджана одобрил Милли Меджлис, озвучил приоритеты правительства.
По словам Асадова, основными приоритетами для правительства в предстоящие годы будут «укрепление армии, безопасности, границ, повышение благосостояния граждан страны».
«В предстоящий период основными приоритетами для правительства будут дальнейшее укрепление обороны и национальной безопасности, технологическое развитие, развитие военно-промышленного комплекса, улучшение материально-технического обеспечения Вооруженных сил, обеспечение целостности наших границ», - сказал Асадов, выступая в парламенте.
По его словам, правительство также «продолжит активные шаги для повышения благосостояния граждан Азербайджана, улучшения системы социальной защиты».
Асадов заявил, что «современный Азербайджан способен собственными силами решать экономические вопросы и свою безопасность».
По словам Асадова, Азербайджан в поствоенное время «успешно решает вопросы государственного строительства по 20 стратегическим направлениям». В очередной период «еще больше будет усилена национальная безопасность и оборона, улучшено материально-техническое обеспечение национальной армии, проведена большая работа с молодежью».
А.Асадов отметил, что развитие всех сфер жизни общества, в том числе социальной сферы, всегда было и будет в центре внимания главы государства.
*** 10:36
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был обсужден вопрос повторного назначения Али Асадова на должность премьер-министра.
Кандидатуру Асадова выдвинул президент Ильхам Алиев. О выдвижении кандидатуры Али Асадова объявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
В соответствии с частью 2 статьи 118 Конституции Милли Меджлис по представлению президента Азербайджана дал согласие на назначение Али Асадова премьер-министром.
Исполняющий обязанности премьер-министра Али Асадов выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за выдвижение его кандидатуры на пост премьер-министра и оказанное высокое доверие.
«От всей души поздравляю уважаемого президента с уверенной и блестящей победой на президентских выборах, которые впервые в истории независимой Азербайджанской Республики охватили все наши суверенные территории и навсегда вписаны в нашу славную историю как выборы победы», - отметил Али Асадов.
*** 10:10
В пятницу, 16 февраля, Милли Меджлис начал рассмотрение кандидатуры Али Асадова на пост премьер-министра Азербайджана.
Согласно Конституции Азербайджана, президент представляет кандидатуру премьер-министра на рассмотрение в парламент страны. И после одобрения законодательным органом издает указ о назначении премьер-министра.
Напомним, что Али Асадов занимает должность премьер-министра с 8 октября 2019 года.