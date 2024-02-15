Али Асадов, кандидатуру которого на пост премьер-министра Азербайджана одобрил Милли Меджлис, озвучил приоритеты правительства.

По словам Асадова, основными приоритетами для правительства в предстоящие годы будут «укрепление армии, безопасности, границ, повышение благосостояния граждан страны».

«В предстоящий период основными приоритетами для правительства будут дальнейшее укрепление обороны и национальной безопасности, технологическое развитие, развитие военно-промышленного комплекса, улучшение материально-технического обеспечения Вооруженных сил, обеспечение целостности наших границ», - сказал Асадов, выступая в парламенте.

По его словам, правительство также «продолжит активные шаги для повышения благосостояния граждан Азербайджана, улучшения системы социальной защиты».

Асадов заявил, что «современный Азербайджан способен собственными силами решать экономические вопросы и свою безопасность».

По словам Асадова, Азербайджан в поствоенное время «успешно решает вопросы государственного строительства по 20 стратегическим направлениям». В очередной период «еще больше будет усилена национальная безопасность и оборона, улучшено материально-техническое обеспечение национальной армии, проведена большая работа с молодежью».

А.Асадов отметил, что развитие всех сфер жизни общества, в том числе социальной сферы, всегда было и будет в центре внимания главы государства.