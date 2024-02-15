Нетаньяху: Если США признают Палестину…

Если США признают Палестину, то это будет наградой для тех, кто организовал атаку 7 октября 2023 года. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену.

Как выяснило издание Axios, на прошлой неделе Нетаньяху и Блинкен провели частную встречу в Иерусалиме. Премьер выразил обеспокоенность тем фактом, что Вашингтон вообще рассматривает вариант признания Палестины. Это было бы «голом в свои ворота», заявил Нетаньяху Блинкену.

Также журналисты выяснили, что глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби встречался с палестинским министром Хусейном аш-Шейхом. Представитель еврейского государства посоветовал не рассчитывать, будто война может закончиться решением о существовании двух государств.