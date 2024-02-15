Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:05

Россия в очередной раз призвала власти Армении отказаться от политики «втягивания» Запада в регион Южного Кавказа. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью газете «Известия», что подобная политика армянских властей является «контрпродуктивной» и «представляет угрозу региональным интересам России». В последнее время подобные предупреждения, а точнее, угрозы, упакованные в обтекаемые дипломатические формулировки, все чаще звучат из уст российских официальных лиц, в том числе вышеупомянутого Михаила Галузина. Из чего следует, что Кремль намерен усилить давление на премьер-министра Никола Пашиняна. Однако Ереван, в свою очередь, отказываться от прозападной политики не намерен, о чем также заявил Галузин.

Судя по тексту интервью, которое Пашинян дал британской газете The Telegraph, для обеспечения своей безопасности Армения будет еще теснее сотрудничать с Европейским союзом, США и другими западными государствами, добавив, что в повестку может быть включен и вопрос выхода Армении из ОДКБ. В уже упомянутом интервью «Известиям» Галузин призвал Армению «вернуться к консультациям в рамках ОДКБ», подчеркнув, что это «в первую очередь отвечает интересам армянского народа и государства» и что «альтернатива механизму ОДКБ с точки зрения обеспечения безопасности Армении не просматривается». По словам высокопоставленного российского дипломата, государства-члены ОДКБ «как были, так и сейчас готовы оказать содействие Еревану». Как утверждает Галузин, в свое время Армении якобы предлагались «меры военно-технического характера и меры, связанные с подготовкой профильного персонала, а также направление мониторинговой миссии ОДКБ в приграничные районы между Арменией и Азербайджаном… Но, к сожалению, на том этапе эти идеи и предложения не были одобрены и реализованы». «Мы исходим из того, что будущее Южного Кавказа должно определяться странами, для которых этот регион является общим домом, - подчеркнул Галузин. - Ни США, ни Франция, ни государства Евросоюза к таковым не относятся. Соответственно, мы считаем контрпродуктивным затягивание в регион нерегиональных сил, западников, к чему, к сожалению, склонен официальный Ереван в последнее время».

Галузин также упомянул о рисках, которые представляет для Москвы «втягивание Арменией Запада в регион». По его словам, «на Южном Кавказе интересы Запада связаны не с тем, чтобы помочь Армении в нормализации ее отношений с Азербайджаном и добиться прочного мира и стабильности, а с тем, чтобы выдавить из этого процесса Россию и создать в непосредственной близости от границ Российской Федерации еще один очаг напряженности». Напомним, что Армения не только бойкотирует деятельность ОДКБ, но и отказывается от посредничества России в мирных переговорах. В свою очередь, Кремль продолжает оказывать дипломатическое давление, чтобы вернуть Армению к московскому формату. Буквально при любой возможности российская сторона заявляет о готовности вести мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, и даже «гарантирует» достижение мира на Южном Кавказе. Игорь Ховаев, спецпредставитель главы МИД России, также был командирован в регион для возобновления переговоров в «московском формате». Он уже провел переговоры в Баку, и, как ожидается, посетит Ереван. Но власти Армении уже не скрывают, что полностью утратили доверие к миротворческим усилиям России и намерены более активно работать в этом плане с Западом. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Брюсселе с Жозепом Боррелем, верховным комиссаром ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, заявил, что отношения между Евросоюзом и Ереваном вышли на новый уровень.