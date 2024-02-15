Ереван идет в Европу. Россия угрожает о развитии ситуации
Россия в очередной раз призвала власти Армении отказаться от политики «втягивания» Запада в регион Южного Кавказа. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью газете «Известия», что подобная политика армянских властей является «контрпродуктивной» и «представляет угрозу региональным интересам России».
В последнее время подобные предупреждения, а точнее, угрозы, упакованные в обтекаемые дипломатические формулировки, все чаще звучат из уст российских официальных лиц, в том числе вышеупомянутого Михаила Галузина. Из чего следует, что Кремль намерен усилить давление на премьер-министра Никола Пашиняна.
Однако Ереван, в свою очередь, отказываться от прозападной политики не намерен, о чем также заявил Галузин.
Судя по тексту интервью, которое Пашинян дал британской газете The Telegraph, для обеспечения своей безопасности Армения будет еще теснее сотрудничать с Европейским союзом, США и другими западными государствами, добавив, что в повестку может быть включен и вопрос выхода Армении из ОДКБ.
В уже упомянутом интервью «Известиям» Галузин призвал Армению «вернуться к консультациям в рамках ОДКБ», подчеркнув, что это «в первую очередь отвечает интересам армянского народа и государства» и что «альтернатива механизму ОДКБ с точки зрения обеспечения безопасности Армении не просматривается».
По словам высокопоставленного российского дипломата, государства-члены ОДКБ «как были, так и сейчас готовы оказать содействие Еревану».
Как утверждает Галузин, в свое время Армении якобы предлагались «меры военно-технического характера и меры, связанные с подготовкой профильного персонала, а также направление мониторинговой миссии ОДКБ в приграничные районы между Арменией и Азербайджаном… Но, к сожалению, на том этапе эти идеи и предложения не были одобрены и реализованы».
«Мы исходим из того, что будущее Южного Кавказа должно определяться странами, для которых этот регион является общим домом, - подчеркнул Галузин. - Ни США, ни Франция, ни государства Евросоюза к таковым не относятся. Соответственно, мы считаем контрпродуктивным затягивание в регион нерегиональных сил, западников, к чему, к сожалению, склонен официальный Ереван в последнее время».
Галузин также упомянул о рисках, которые представляет для Москвы «втягивание Арменией Запада в регион». По его словам, «на Южном Кавказе интересы Запада связаны не с тем, чтобы помочь Армении в нормализации ее отношений с Азербайджаном и добиться прочного мира и стабильности, а с тем, чтобы выдавить из этого процесса Россию и создать в непосредственной близости от границ Российской Федерации еще один очаг напряженности».
Напомним, что Армения не только бойкотирует деятельность ОДКБ, но и отказывается от посредничества России в мирных переговорах. В свою очередь, Кремль продолжает оказывать дипломатическое давление, чтобы вернуть Армению к московскому формату. Буквально при любой возможности российская сторона заявляет о готовности вести мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, и даже «гарантирует» достижение мира на Южном Кавказе.
Игорь Ховаев, спецпредставитель главы МИД России, также был командирован в регион для возобновления переговоров в «московском формате». Он уже провел переговоры в Баку, и, как ожидается, посетит Ереван.
Но власти Армении уже не скрывают, что полностью утратили доверие к миротворческим усилиям России и намерены более активно работать в этом плане с Западом.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Брюсселе с Жозепом Боррелем, верховным комиссаром ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, заявил, что отношения между Евросоюзом и Ереваном вышли на новый уровень.
Означает ли это, что Армения стремится закрепить свои связи с официальным Брюсселем? К примеру, заключив Соглашение об ассоциации с ЕС, как это уже сделали Украина, Молдова и Грузия?
Армянский политический обозреватель Ричард Киракосян скептически относится к планам Еревана, поскольку они, по его мнению, приведут к еще более серьезному разрыву с Москвой.
«Ни Брюссель, ни Ереван не желают идти на конфронтацию с Россией, - считает Киракосян. - Кроме того, в отличие от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Армения даже не пытается выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а наоборот, хочет усилить свои возможности внутри этой организации. Я думаю, что ни Ереван, ни Брюссель не хотят давать четкий ответ «да» или «нет». Во многом это более реалистичный подход со стороны Европы, особенно после всего, что произошло в Украине. То есть Брюссель пытается сотрудничать с Арменией, а не спасать ее. Кроме того, правительство Армении также не стремится провоцировать Россию, углубляя свои отношения с Европейским союзом слишком быстро и слишком далеко».
Тем временем ряд европейских дипломатов отмечает на условиях анонимности, что инициатива по углублению отношений между Арменией и Евросоюзом исходит от Еревана. В свою очередь, Брюссель готов обсуждать даже самые амбициозные планы Армении, включая возможность ее ассоциации с ЕС. Но для этого Армения должна выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку существующие в нем таможенные системы несовместимы с системами ЕС.
Но Армения, во всяком случае, в данный момент, не готова выбирать между ЕАЭС и Евросоюзом.
Впрочем, как стало модно говорить в последнее время, не все так однозначно. И, к примеру, Арман Егоян, депутат от правящей партии и председатель Комитета по вопросам евроинтеграции в парламенте Армении, в интервью армянской службе «Радио Свобода» не отрицал, что переговоры о подписании Соглашения об ассоциации Армении с ЕС уже ведутся.