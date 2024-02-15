Почему снова Али Асадов? выкладка Эйнуллы Фатуллаева
Назначению Али Асадова на стратегически значимый в алиевской иерархии пост премьер-министра предшествовала странная информационная буря. Почему-то общественность стали уверять в том, что стране нужен функциональный премьер-технократ. И при этом намедни громко произносились имена недавно освоившихся в системе молодогвардейцев…
Хотя больше и масштабнее технократа-хозяйственника в нынешней команде президента, чем Асадов, представить сложно. К тому же у премьера политическое мышление, грандиозный политический опыт системного игрока правящей команды и большие навыки работы «аппаратного хозяйственника». Он не понаслышке знает, как работает азербайджанская система управления.
Однако почему-то авторы информационных вбросов, анонсировавших смещение Асадова, не удосужившись погрузиться в алиевскую политическую философию, позабыли о двух основополагающих и системообразующих канонах: премьер-министра уходят, если: а) он теряет дееспособность, как в случае с досточтимым Артуром Таировичем Расизаде, и б) он допускает неписаные правила патерналистской системы, как в случае с деградировавшим до проректора Иняза по хозяйственной части Новрузом Мамедовым.
Должность премьер-министра в случае возникновения форс-мажорной ситуации, от которой в новом сумасбродном мире не застрахована ни одна власть на нашей планете, представляет де-юре стратегическую значимость. После четы Алиевых премьер-министр – второе лицо в государстве! И вопрос не только в дееспособности и функциональности, и в следовании негласным красным линиям, но и в непоколебимом личном доверии к личности премьер-министра. За 30 лет нахождения у кормила власти Али Асадов прошел через огонь, воду и медные трубы. Он выдержал все испытания судьбы чиновника: от славы до опалы. Такой, безусловно, ни при каких обстоятельствах не подведет. Он на своем жизненном опыте знает, как закаляется сталь. И как закаляется власть.
68-летний Али Асадов все еще дееспособен и функционален, и находится в расцвете своей формальной политической и фактической государственной карьеры. Премьер – один из редких и устойчивых типажей в современной власти, который следует букве и духу системы. Он играет по установленным правилам и в рамках очерченных границ. Проверенный, исполнительный, осторожный, интеллектуальный, экономист-плехановец до мозга костей… Судьба подарила мне еще один редкий шанс – я наблюдал за либерально мыслящим Асадовым со студенческой скамьи. И часто наслаждался многочасовыми лекциями своего профессора-педагога.
Полностью преданный президенту многогранный Асадов вместе с отцами-основателями стоял у истоков зарождения правящего «Ени Азербайджана», прошел сквозь тернии партийной аппаратной кутерьмы лихих 90-х и ожесточенной парламентской борьбы, заседал и в Совете Европы…
Да и сложно в ряду закаленных старогвардейцев найти фигуру, равную Асадову. Ведь премьер должен быть и гибким дипломатом. Как тот же вице-премьер Шахин Мустафаев, но кто его посвященного в детали многолетнего важнейшего переговорного формата вкупе с Григоряном и Оверчуком сменил бы в этом стратегическом треугольнике?!
А Асадов - очень гибкий и умелый. А это незаменимые качества для премьера при суперпрезидентской форме правления, когда глава Кабмина выполняет де-факто роль первого представительского министра.
Хотя, скорее всего, он, как и Артур Расизаде, в большей мере исполняет функции помощника президента. Кстати, Асадов, как и Расизаде, перескочил в кресло премьера с должности помощника президента по экономическим вопросам. По сути, в азербайджанской вариации суперпрезидентского правления Кабмин продолжает оставаться придатком Администрации президента. Безусловно, Асадов может превратить Кабмин в самодостаточное звено власти. Но эту трансформацию он сможет обеспечить лишь в одном случае – если ему позволят привести в действие данный механизм исполнительной власти… Если взять во внимание личностные качества, Асадов – гораздо больший либерал и новатор, чем все новоиспеченные либералы и новоявленные новаторы вместе взятые. И возраст в проявлении чиновничьего новаторства не играет ровным счетом никакого значения. Человек и в 40 лет может проявить себя отмороженным реакционером и неисправным консерватором.
Когда надо было, он на заре нефтяной эпохи включался в жизненно важную нефтяную стратегию, разрабатывая с западными и американскими компаниями энергетическую дорожную карту углеродной экономики. А сейчас он на короткой ноге с одним из главных центров российской власти в лице Мишустина. Договороспособный премьер и с Ираном наладит, и с Турцией углубит братство, и обойдет острые углы в отношениях с Туркменистаном. Как укажет и скажет президент. Асадов не выйдет за скобки и за рамки.
Асадов – эта часть системы, которая удачно справляется с возложенными на него обязанностями и обязательствами. Повторюсь, всего лишь с возложенными! Вот почему Асадов и остался в кресле премьер-министра. Вплоть до потери дееспособности или политической ошибки, которые такие как он обычно не совершают…