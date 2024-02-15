Эйнулла Фатуллаев 10:17

Назначению Али Асадова на стратегически значимый в алиевской иерархии пост премьер-министра предшествовала странная информационная буря. Почему-то общественность стали уверять в том, что стране нужен функциональный премьер-технократ. И при этом намедни громко произносились имена недавно освоившихся в системе молодогвардейцев… Хотя больше и масштабнее технократа-хозяйственника в нынешней команде президента, чем Асадов, представить сложно. К тому же у премьера политическое мышление, грандиозный политический опыт системного игрока правящей команды и большие навыки работы «аппаратного хозяйственника». Он не понаслышке знает, как работает азербайджанская система управления.

Однако почему-то авторы информационных вбросов, анонсировавших смещение Асадова, не удосужившись погрузиться в алиевскую политическую философию, позабыли о двух основополагающих и системообразующих канонах: премьер-министра уходят, если: а) он теряет дееспособность, как в случае с досточтимым Артуром Таировичем Расизаде, и б) он допускает неписаные правила патерналистской системы, как в случае с деградировавшим до проректора Иняза по хозяйственной части Новрузом Мамедовым. Должность премьер-министра в случае возникновения форс-мажорной ситуации, от которой в новом сумасбродном мире не застрахована ни одна власть на нашей планете, представляет де-юре стратегическую значимость. После четы Алиевых премьер-министр – второе лицо в государстве! И вопрос не только в дееспособности и функциональности, и в следовании негласным красным линиям, но и в непоколебимом личном доверии к личности премьер-министра. За 30 лет нахождения у кормила власти Али Асадов прошел через огонь, воду и медные трубы. Он выдержал все испытания судьбы чиновника: от славы до опалы. Такой, безусловно, ни при каких обстоятельствах не подведет. Он на своем жизненном опыте знает, как закаляется сталь. И как закаляется власть. 68-летний Али Асадов все еще дееспособен и функционален, и находится в расцвете своей формальной политической и фактической государственной карьеры. Премьер – один из редких и устойчивых типажей в современной власти, который следует букве и духу системы. Он играет по установленным правилам и в рамках очерченных границ. Проверенный, исполнительный, осторожный, интеллектуальный, экономист-плехановец до мозга костей… Судьба подарила мне еще один редкий шанс – я наблюдал за либерально мыслящим Асадовым со студенческой скамьи. И часто наслаждался многочасовыми лекциями своего профессора-педагога. Полностью преданный президенту многогранный Асадов вместе с отцами-основателями стоял у истоков зарождения правящего «Ени Азербайджана», прошел сквозь тернии партийной аппаратной кутерьмы лихих 90-х и ожесточенной парламентской борьбы, заседал и в Совете Европы…