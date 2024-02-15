«Главный архитектор санкций» против России возвращается в Белый дом

Бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, которого называют «главным архитектором санкций» Вашингтона против Москвы после вторжения России в Украину, планирует вернуться на прежнюю должность. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Сингх, покинувший американскую администрацию в апреле 2022 года, планирует вернуться в Белый дом в качестве зампомощника президента по национальной безопасности, курирующего международные экономические вопросы. Он сменит на этом посту Майкла Пайла, занимавшего должность с весны 2022 года.

Портал подчеркивает, что возвращение Сингха в Белый дом произойдет на фоне попыток администрации Джо Байдена найти «способы оказать помощь Украине без одобрения со стороны Конгресса». В частности, речь может идти о возможной конфискации в этих целях замороженных российских активов, отмечает портал.

Газета The Washington Post в апреле 2022 года сообщала со ссылкой на источники о намерении Сингха уйти в продолжительный отпуск по семейным обстоятельствам. Дата начала отпуска и его продолжительность не уточнялись.