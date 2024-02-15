Патрушев: Запад хочет «раскачать» Азербайджан и Армению
Запад «стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе и помешать армяно-азербайджанскому урегулированию», заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах», - сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
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