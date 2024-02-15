В Баку показали новый Mercedes-AMG GLE Coupe
Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - компания «Автокапитал-Азербайджан» представляет новый Mercedes-AMG GLE Coupe в фотосессии с участием известного бизнесмена Алиаги Кюрчайлы.
Успешный бизнес складывается из множества факторов, где каждый нюанс может сыграть решающую роль в достижении заложенных целей. Потому важно с первых же минут обозначить невербально устойчивость как самого обращения, так и личностной презентации владельца.
Mercedes-AMG GLE Coupe - прекрасный образец, когда автомобиль сам по себе есть визитная карточка делового человека, способный внести свой вклад в процесс взаимопонимания, став полноценным участником деловых переговоров.
Кузов нового Mercedes-AMG GLE Coupe выполнен в стиле купе с плавно спускающейся крышей и вытянутой задней частью. Автомобиль имеет выразительную решетку радиатора с хромированными элементами и большой звездой по центру. Фары выполнены в форме узких полос со светодиодной подсветкой. Бамперы получили спортивный дизайн с большими воздухозаборниками и диффузором. Двери имеют безрамочные стекла, что придает автомобилю элегантность. Колесные арки характеризуются широкими обводами, подчеркивающими мощность и внедорожные возможности кроссовера.
Салон кросс-купе отличается высоким качеством материалов и исполнения. Приборная панель имеет два больших цифровых экрана: один для показа информации о скорости, оборотах и других параметрах, а другой для управления мультимедийной системой MBUX с функцией голосового управления. Консоль получила минимум кнопок и переключателей, а большую часть функций можно настроить через сенсорный экран или с помощью тачпада на центральном тоннеле. Mercedes-AMG GLE Coupe имеет высокий уровень безопасности как пассивной, так и активной. Автомобиль получил крепкую несущую конструкцию кузова, которая поглощает энергию удара и защищает пассажиров.
Для подробной информации можно обратиться в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: + 994 12 347 78 00 / *8885
Autostar Kaukasus GmbH Azərbaycan
Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976.