В Баку показали новый Mercedes-AMG GLE Coupe

Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - компания «Автокапитал-Азербайджан» представляет новый Mercedes-AMG GLE Coupe в фотосессии с участием известного бизнесмена Алиаги Кюрчайлы.

Успешный бизнес складывается из множества факторов, где каждый нюанс может сыграть решающую роль в достижении заложенных целей. Потому важно с первых же минут обозначить невербально устойчивость как самого обращения, так и личностной презентации владельца.

Mercedes-AMG GLE Coupe - прекрасный образец, когда автомобиль сам по себе есть визитная карточка делового человека, способный внести свой вклад в процесс взаимопонимания, став полноценным участником деловых переговоров.