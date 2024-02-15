Депутат призвал опреснять морскую воду Каспия

В Азербайджане надо строить заводы по опреснению морской воды, заявил депутат Эльнур Аллахвердиев при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в закон Азербайджана «О водоснабжении и сточных водах» в первом чтении.

Депутат предупредил о грядущем остром дефиците воды в мире и Азербайджане в связи с ростом потребления этого ресурса из-за прироста населения и развития промышленности.

«Поэтому нужны новые источники обеспечения водой. В этой связи следует создать условия для того, чтобы частные компании могли инвестировать в проекты по опреснению морской воды Каспия и использования сточных вод в качестве технической воды. В мировой практике есть много подобных проектов. В частности, очищение, фильтрация сточных вод позволит решить вопрос обеспечения водой промышленности. Необходимо провести широкие общественные слушания по этому вопросу», - подчеркнул Аллахвердиев.