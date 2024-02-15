Египет готовится к «наихудшему сценарию»

Египетские источники издания уточнили, что Каир будет стремиться пропустить не более 50-60 тыс. человек.

Стена в Синайской пустыне будет окружать громадный новый комплекс для содержания палестинцев, которым удастся попасть в Египет, в лагере смогут разместиться более 100 тыс. человек, уточняет The Wall Street Journal.

Египет негласно приступил к возведению мощной стены у границы с сектором Газа на случай прорыва палестинских беженцев, пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

Площадь комплекса — 20 кв. км. Подрядчик и инженер, занимающиеся строительством стены, рассказали, что египетские власти жестко ограничивают распространение информации о строительстве.

«Если в результате ударов [в Рафахе] десятки тысяч палестинцев пересекут границу, как вы думаете, египетская армия будет стрелять в них? Ответ — нет. Любое ответственное правительство должно было бы подумать: «Хорошо, произойдет наихудший сценарий, как бы мы с этим справились? — пояснил источник.

Опасения прорыва беженцев связаны с планами Израиля захватить Рафах — самый южный город сектора Газа. «Невозможно достичь военной цели — уничтожить ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе», — пояснил ранее премьер Биньямин Нетаньяху. Он поручил правительству разработать план эвакуации из города и размещения около миллиона палестинцев, которые были вынуждены перебраться в Рафах после начала войны на севере сектора Газа.

В этом городе укрываются около миллиона палестинцев, которые вынужденно покинули дома в связи с боями на севере эксклава. Госдепартамент США раскритиковал планы Израиля, указав, что проводить там военную операцию «было бы катастрофой». «Многие люди там были перемещены — перемещены неоднократно, спасаясь от насилия на севере, и теперь они скопились в Рафахе — незащищенные и уязвимые. Они нуждаются в защите», — подчеркивал президент Джо Байден.

Египет пригрозил приостановить действие мирного договора с Израилем, если ЦАХАЛ войдет в Рафах, выяснили NYT, Associated Press и WSJ. Однако, по сведениям Army Radio, египетские власти дали понять Тель-Авиву: несмотря на резкую критику, они не будут мешать наступлению на Рафах, если получится избежать гибели мирных палестинцев.

Израильские военные признают необходимость свести к минимуму число жертв среди гражданских, однако политическое руководство настаивает на необходимости взятия города. Тель-Авив предлагает построить лагеря беженцев вдоль средиземноморского побережья Газы на 350 тыс. человек.