Россия хочет победить в 2026 году

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При подготовке украинского контрнаступления в 2023 г. Киев и его западные союзники рассчитывали, что оно позволит освободить значительные территории и к концу года можно будет с позиции силы требовать от России мирного урегулирования. Этого не случилось, и теперь Россия рассчитывает добиться того же, пусть и за больший срок, к концу 2025 года.

Российское военное руководство рассчитывает вести операции на истощение украинской группировки в течение этого года, а в следующем занять значительные территории, считают эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс. В своем докладе они анализируют стратегические планы российского руководства, которые касаются преобразований в объединенной группировке войск в Украине, ведения боевых действий и работы военно-промышленного комплекса. Российская теория победы претерпевала различные изменения в течение войны, но теперь у Москвы есть четкий план, как она намерена действовать. Сначала планируется продолжать оказывать давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всему фронту с целью истощения их кадровых резервов и боеприпасов.

Параллельно с этим перед спецслужбами ставится задача сломить решимость международных партнеров Украины продолжать оказывать ей военную помощь. Когда в отсутствие западной поддержки силы и возможности ВСУ истощатся, Россия намерена начать наступательные операции, чтобы, пусть медленно, но добиться значительных успехов на поле боя.

Российское руководство рассчитывает, что запасов и вновь произведенной техники, не говоря уже о личном составе, ему вполне хватит на ближайшие два года боев, в том числе для проведения в 2025 г. наступательных операций, которые снова будут вестись за счет количества, а не качества, отмечает RUSI. Схожие оценки дают и другие эксперты.

Что касается боеприпасов, они дают несколько другие оценки, чем звучали в последнее время. Так, военные и разведчики Эстонии сообщали, что в прошлом году в НАТО недооценивали возможности российского ВПК, а свежая информация показала, что он может выпускать несколько миллионов артиллерийских снарядов в год и наращивать производство; союзники же Украины «почти наверняка» не смогут поддерживать такие же темпы выпуска. В том числе поэтому многие страны в последние недели стали призывать готовиться к войне с Россией, считая, что она будет способна через три-пять-восемь лет распространить агрессию на страны НАТО.