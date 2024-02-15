Фотографировавшим голого британца Насреддиновой и Мамедовой вынесли приговор

На днях в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльнары Насреддиновой и Ясемен Мамедовой, обвиняемых в вымогательстве денег у гражданина Великобритании путем угроз.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азада Меджидова обвиняемым зачитали приговор. Согласно вердикту суда, Насреддинова приговорена к 11 годам лишения свободы. Ясемен Мамедова - к двум годам, женщину арестовали в зале суда.

Согласно обвинению, Насреддинова и Мамедова познакомились с гражданином Великобритании Кристофером Гриром в марте 2022 года на площади Фонтанов. После они отправились на съемную квартиру, где одна из девушек сфотографировала обнаженного британца. Впоследствии обвиняемые стали шантажировать мужчину снимками и путем угроз получили от него 205 тысяч 823 маната.

Следственным органом в отношении Э.Насреддиновой было возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 182.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 326.1 (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности) УК Азербайджана. Я.Мамедовой было предъявлено обвинение по статье 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Пострадавший гражданин Великобритании работал по контракту в одной из частных компаний в Баку.