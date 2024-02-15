Дело сына Байдена: информатор ФБР Смирнов официально обвинен во лжи

В заявлении спецпрокурора говорится, что 43-летний Александр Смирнов обвиняется в том, что сделал «ложное заявление» и «создал ложную и фиктивную запись», связанную с расследованием ФБР. В случае вынесения обвинительного приговора Смирнову грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Ведущий уголовное расследование в отношении сына Джо Байдена – Хантера Байдена - спецпрокурор Дэвид Вайс сообщил, что бывшему информатору ФБР предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации относительно участия президента и его сына в деловых сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. Об этом информирует Reuters.

Компания Burisma Holdings и роль Хантера Байдена в ней тщательно изучались после бездоказательных утверждений Дональда Трампа и других республиканцев о том, что Джо Байден неправомерно пытался помочь бизнес-интересам своего сына в Украине. Белый дом опроверг эти утверждения.

Смирнов был арестован в среду в международном аэропорту Лас-Вегаса, после прибытия в США из-за рубежа. Пока неясно, есть ли у Смирнова адвокат.

Обнародованное в четверг заключение, похоже, значительно ослабило обвинения республиканцев в отношении Джо Байдена в том, что он якобы наживался на бизнесе своего сына в Украине, отмечает агентство.

Хантер Байден входил в совет директоров Burisma с 2014 по 2019 год. Часть этого времени его отец занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме. Смирнов утверждал, что в 2017 году он разговаривал с владельцем Burisma о попытках энергетической компании купить американскую фирму. Как утверждается в обвинительном заключении, в 2020 году информатор сделал ложные заявления, рассказав о двух встречах в 2015 или 2016 году, на которых руководители Burisma якобы сообщили ему, что наняли Хантера Байдена, чтобы «защитить их при помощи его отца от всех видов проблем». Согласно обвинительному заключению, Смирнов также ложно утверждал, что руководители Burisma специально заплатили Джо Байдену и его сыну Хантеру по 5 миллионов долларов каждому, чтобы Хантер «позаботился обо всех этих проблемах при помощи своего отца».

Хантер Байден в конце февраля в рамках этого расследования предстанет перед надзорным комитетом Палаты представителей. Он решительно отвергает обвинения.