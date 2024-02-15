Лукашенко рассказал о задержании диверсантов

Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза 16 февраля рассказал о «задержании диверсантов» на границе с Украиной, сообщила БЕЛТА.

«Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы не заметили. Только что чекистско-военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты. А среди них и белорусы. И это практически два-три раза в неделю», - рассказал Лукашенко.

Напомним, 15 февраля на границе Беларуси и Украины был введен режим контртеррористической операции.