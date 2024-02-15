Керобяна запрут дома

Уволившийся на днях экс-министр экономики Армении Ваан Керобян заключен под домашний арест на 2 месяца.

Сам Керобян заявил, что обжалует принятое Антикоррупционным судом решение.

Ранее экс-министру были предъявлены обвинения в деле о злоупотреблениях в процессе госзакупок в Минэкономики Армении. Обвинения предъявлены в рамках нашумевшего дела о крупной ИТ-компании "Синерджи", по которой проходит ряд действующих и бывших сотрудников компании, в том числе супруг брата спикера парламента Армении Алена Симоняна.