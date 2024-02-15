На войне в Украине погибли около 60 000 российских военных, раненых - в три-четыре раза больше. Общее число потерь составляет примерно 300 000 человек. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на анонимный источник в Пентагоне.

В большой сводке российских потерь, подготовленной «Медиазоной» и BBC по данным открытых источников, на 2 февраля 2024 года подтверждается гибель 43 460 человек.

The New York Times приводит на условиях анонимности слова российских военных, которые утверждают, что раненых стараются как можно скорее вернуть в строй без учета их физических возможностей.