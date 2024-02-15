Депутат: Зеленые насаждения Лейлы Алиевой на грани исчезновения

Созданные Общественным объединением IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды), которым руководит вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, зеленые зоны и скверы находятся под угрозой гибели из-за нехватки воды. Об этом сказала на заседании Милли Меджлиса депутат Малахат Ибрагимгызы.

Парламентарий отметила, что IDEA осуществила более 200 проектов по озеленению: «Мои избиратели благодарны за эту очень полезную для здоровья населения работу. Но до сих пор не решен вопрос водоснабжения многочисленных скверов и зеленых зон. Все государственные структуры перекладывают ответственность друг на друга. Служба по озеленению перекладывает на бывшее «Азерсу», которое в свою очередь перекладывает ответственность на районные коммунальные службы. И эти зеленые зоны остаются без поливов и находятся под угрозой гибели», - заявила Ибрагимгызы.

Депутат также обратила внимание на стремительный рост в Баку количества автомоек, которые бесконтрольно и расточительно используют воду.