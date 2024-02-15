Мишустин поздравил Асадова
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил Али Асадову, сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.
Мишустин поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.
В ходе разговора стороны высоко оценили развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, выразили надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.
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