Пашиняна призывают уйти в отставку

Движение «Вместе» потребовало отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всего кабинета министров. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель движения, лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян.

20 февраля движение планирует провести митинг на площади Свободы, в ходе которого будут представлены 100 причин подобного требования.

«Мы хотим помочь Николу Пашиняну снять с себя эту ответственность, так как он не выдерживает столь непомерного бремени», - сказал Саркисян.

По его словам, если же Пашиняна отстранят от власти, то отношение к нему будет иным и нести ответственность ему будет намного тяжелее.

К участию в предстоящему митингу представители движения пригласили всех оппозиционных депутатов. Члены движения считают, что инициировать недоверие к Пашиняну нужно в парламенте.

Если народ поддержит движение и окажет давление на парламент, чтобы депутаты поддержали требование отставки, то вместе с другими политическими силами они готовы сформировать Совет, который обсудит состав будущего временного правительства, сказал политик.

Сейчас проводятся переговоры с политическими силами на предмет их участия в митинге и в процессе в целом.

В свою очередь, представитель движения, экс-премьер Грант Багратян заявил, что нынешние власти ведут недальновидную политику, желая, в частности, сделать геополитический выбор в пользу Запада, надеясь на помощь с его стороны.

«Но Запад прямо говорит, чтобы на него не рассчитывали, так как он ничего не собирается предпринимать», - сказал Багратян.