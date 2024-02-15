Лукашенко: Земли России хотят присоединить к Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиция ведет переговоры на Западе о присоединении к республике западных территорий России в случае неудачного завершения войны в Украине, сообщает агентство БелТА.

"Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши белорусы беглые, в отношении Беларуси, что касается поражения России в войне с Украиной", - заявил он.

При этом Лукашенко привел выдержку из переговоров оппозиции за рубежом с отдельными лицами на Западе: "Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России". "Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей", - сказал глава государства. "А Западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше", - отметил он.