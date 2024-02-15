Время первых новая геополитика
Правительство Афганистана, возглавляемое талибами, заявило, что Азербайджан официально возобновил работу своего посольства в Кабуле, выполнив обещание, данное в прошлом году.
Баку безукоризненно, в который уже раз, выполнил взятые на себя обязательства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об открытии посольства в Кабуле в январе 2021 года. В июле того же года Ильхам Мамедов был назначен послом в Кабуле. В декабре министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан откроет свое посольство в Кабуле в 2024 году.
И вот это состоялось, посол Азербайджана прибыл в афганскую столицу и вручил министру иностранных дел талибов Амиру Хану Муттаки официальное письмо об открытии посольства в Кабуле. Прошла и первая встреча между ними, на которой обсуждалось начало дипломатических отношений между Афганистаном и Азербайджаном, экономическое сотрудничество и многие другие вопросы.
«Фи, какие-то талибы» здесь совершенно неуместно. Здесь работает правило «времени первых»: кто успел, тот забирает максимум бонусов от сотрудничества. И пока коллективный Запад делает это презрительное «фи» в отношении талибов, наиболее прагматичные международные игроки, Китай тому яркий пример, наводят мосты в Кабул.
С талибами в той или иной мере работают сейчас практически все государства Центральной Азии, только Кыргызстан, занятый выстраиванием властной вертикали по образцу России, стоит особняком. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан – все стараются наладить с талибами рабочие отношения.
И те отвечают тем, что стараются вести себя цивилизованно. Так, несколько дней назад Кабул полностью рассчитался за поставки электроэнергии из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, выплатив долг за два года, 627 миллионов долларов. Причем сейчас Туркменистан и Афганистан обсуждают строительство ЛЭП Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Которая позволит «Талибану» не только обеспечивать свою страну электроэнергией, но и получать доход от транзита в размере до $110 миллионов в год.
Талибы в Афганистане, судя по всему, всерьез и надолго. Мечты 2021 года о том, что они каким-то образом самоликвидируются или их свергнут, стоит поскорее забыть. Как перестать говорить о том, что они террористы. «Талибан» – классическое национально-освободительное движение, имеющее в Афганистане широкую поддержку населения со всеми вытекающими отсюда последствиями, как хорошими, так и откровенно отталкивающими.
Но уже сейчас ясно, что их главная цель не экспорт своей идеологии во внешний мир. Их цель - Афганистан независимый, стабильный и развивающийся. И хотя пути к этой цели могут кого-то и шокировать, но не будем забывать, какое общество там сложилось за без малого пять десятилетий непрекращающейся то войны гражданской, то вооруженного сопротивления внешним вторжениям. Талибы – лишь его достаточно точный слепок, и просто не могут слишком отличаться от массы афганцев ни в отрицательную, ни в положительную сторону.
Да, их вид экзотичен, манеры, как и бороды, непричесаны. Но это только вопрос времени. А они быстро учатся. Сейчас пока они бравируют своим внешним видом, но через пять-семь лет их бизнесмены и чиновники не будут выделяться своим видом, оставив в своем костюме лишь минимум национального.
Да и что до их вида? Как говорится в известном анекдоте: «Вам шашечки или ехать?» К международному сообществу у них есть конкретные деловые предложения. И кто первым их примет, тот и получит самые щедрые бонусы. И, судя по всему, Баку войдет в ТОП-10 этих выгодополучателей.