Айдын Керимов, автор haqqin.az 14:00

Правительство Афганистана, возглавляемое талибами, заявило, что Азербайджан официально возобновил работу своего посольства в Кабуле, выполнив обещание, данное в прошлом году. Баку безукоризненно, в который уже раз, выполнил взятые на себя обязательства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об открытии посольства в Кабуле в январе 2021 года. В июле того же года Ильхам Мамедов был назначен послом в Кабуле. В декабре министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан откроет свое посольство в Кабуле в 2024 году. И вот это состоялось, посол Азербайджана прибыл в афганскую столицу и вручил министру иностранных дел талибов Амиру Хану Муттаки официальное письмо об открытии посольства в Кабуле. Прошла и первая встреча между ними, на которой обсуждалось начало дипломатических отношений между Афганистаном и Азербайджаном, экономическое сотрудничество и многие другие вопросы.

«Фи, какие-то талибы» здесь совершенно неуместно. Здесь работает правило «времени первых»: кто успел, тот забирает максимум бонусов от сотрудничества. И пока коллективный Запад делает это презрительное «фи» в отношении талибов, наиболее прагматичные международные игроки, Китай тому яркий пример, наводят мосты в Кабул. С талибами в той или иной мере работают сейчас практически все государства Центральной Азии, только Кыргызстан, занятый выстраиванием властной вертикали по образцу России, стоит особняком. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан – все стараются наладить с талибами рабочие отношения. И те отвечают тем, что стараются вести себя цивилизованно. Так, несколько дней назад Кабул полностью рассчитался за поставки электроэнергии из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, выплатив долг за два года, 627 миллионов долларов. Причем сейчас Туркменистан и Афганистан обсуждают строительство ЛЭП Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Которая позволит «Талибану» не только обеспечивать свою страну электроэнергией, но и получать доход от транзита в размере до $110 миллионов в год.