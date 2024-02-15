Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры

Министерство обороны Азербайджана распространило информацию об обстреле армянскими военными позиций азербайджанской армии.

Согласно сообщению ведомства, 16 февраля в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, отметили в оборонном ведомстве.