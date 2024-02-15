Иран планирует закрытие границ

Иран планирует закрытие сухопутных границ. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Ирана Киюмарс Хейдари.

«Все страны на нашей географии – наши хорошие соседи. Исламская республика никогда не намеревалась угрожать, нарушать, посягать и захватывать территории соседних стран. Но обеспечение стабильной безопасности страны — это миссия, которая лежит на плечах вооруженных сил, и эта стабильная безопасность иногда достигается с помощью дронов или камер, а иногда это достигается путем закрытия границ. Никто не может диктовать нам, что мы должны делать на наших границах.

Мы хотим закрыть наши границы, и этот план находится на стадии реализации. Это не является несправедливостью по отношению к соседним странам, потому что это суверенное право каждой страны», - заявил генерал Хейдари.