Глава российского Совбеза раскритиковал Израиль

Действия Израиля «привели к гуманитарной катастрофе» для более чем двух миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа, и десяткам тысяч жертв среди мирных граждан, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для 2 с лишним млн проживающих в секторе Газа палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирного населения», - цитирует ТАСС Патрушева.

По его словам, международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за «стремления Запада любой ценой» удержать свое глобальное доминирование. Патрушев утверждает, что планы Запада нанести России стратегическое поражение руками Украины провалились.

«Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки. Причиной этого является стремление Запада любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах, - сказал Патрушев. - При этом в Вашингтоне уверены в том, что в условиях всеобщего хаоса это делать удобнее. Для достижения своих целей западники готовы идти на все».

Секретарь Совбеза РФ отметил, что «наиболее яркий пример - ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России». «Но у него ничего не вышло», - добавил он.