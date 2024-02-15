Россия захватила украинские позиции в Авдеевке

Российские источники объявили о захвате ВС России стратегических позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке (Донецкая область).

Сообщается, что российская армия якобы "взяла под контроль стратегические позиции ВСУ в Авдеевке и вышла к центру города, пути снабжения украинских войск отрезаны и они окружены".

В Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения украинской армии "проводят маневры на опасных направлениях" в районе Авдеевки.