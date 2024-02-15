Azercell расширяет функционал приложения Azercell Biznes

Лидирующий мобильный оператор расширяет число сервисов самообслуживания в приложении Azercell Biznes. Обновленная платформа представляет контактным лицам компании централизованное, быстрое и удобное решение для управления корпоративными номерами.

Azercell создает доступный цифровой опыт для всех пользователей, внедряя важное нововведение в рамках этой платформы. Теперь приложением комфортно могут пользоваться люди с ограниченным зрением. Для этого достаточно активировать функцию TalkBack на устройствах с операционной системой Android и функцию VoiceOver на iPhone.

В то же время платформа Azercell Biznes, сочетающая в себе функциональность и инновационный дизайн, предлагает множество других новых сервисов:

• Использование «Темного режима» для идеального взаимодействия с пользователем;

• Получение и фильтрация истории платежей;

• Получение и фильтрация истории баланса, отправленного в подарок (Paycell);

• Использование услуги переадресации звонков;

• Использование услуг Gizlicell/Gizlətcell;

• Управление уведомлениями - удаление входящих уведомлений внутри приложения, возможность отмечать их как «прочитанные», включать/отключать уведомления и т.д.;

• Скачивание образцов писем для операций с корпоративными номерами;

• Получение информации о специальных предложениях и новинках для корпоративных клиентов через цифровой журнал с функцией загрузки и обмена информацией;

• Доступ к специальному разделу поддержки, предназначенному для корпоративных абонентов, возможность связаться с онлайн-службой поддержки абонентов, а также доступ к ответам на «Часто задаваемые вопросы» в разделе «Помощь и поддержка».

Следует отметить, что данная платформа обеспечивает высокий уровень конфиденциальности данных клиентов и безопасность транзакций. Все сообщения, платежные реквизиты, файлы и данные, передаваемые через приложение, защищены новейшей технологией шифрования. Рассчитанная на широчайшую базу пользователей, эта цифровая платформа поддерживает азербайджанский, русский и английский языки.

Приложение Azercell Biznes можно бесплатно скачать в AppStore, Google Play и AppGallery. Для ознакомления со всеми функциями приложения, пожалуйста, перейдите на страницу Azercell Biznes.