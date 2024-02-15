Буданов сделал новое заявление о войне в Украине

Ситуация на полях сражений российско-украинской войны сейчас тяжела, впрочем, не критическая. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation.

"Плохая (ситуация на фронте - ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. Мы имеем два года войны высокой интенсивности, а в целом - десять лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы испытываем, является логичной. Объемы, которые нам предоставляют наши партнеры, недостаточны для покрытия наших потребностей", - заявил Буданов.

При этом глава ГУР отметил, что никакие чудо-технологии не изменят кардинально ход войны. В продолжительном конфликте побеждает страна с сильнейшей экономикой и логистикой.

Он добавил, что Украине необходимо ускорить темпы производства в собственной оборонной промышленности.

"В то же время наши объемы потребления вооружения и боеприпасов достигают уровня, который был бы неподъемным для любой страны. В частности, с этим не может справиться и сама Россия, в связи с чем покупает снаряды у Северной Кореи и Ирана", - сказал Буданов.