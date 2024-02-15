Навальный умер в колонии
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в колонии, сообщает "Медуза" со ссылкой на УФСИН ЯНАО.
«В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — говорится в сообщении ФСИН.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).
Источник RT сообщил, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.
Алексею Навальному было 47 лет.