Навальный умер в колонии

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в колонии, сообщает " Медуза " со ссылкой на УФСИН ЯНАО.

«В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — говорится в сообщении ФСИН.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Источник RT сообщил, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

Алексею Навальному было 47 лет.