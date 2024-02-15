«Халг Банк» в очередной раз поддержал Проект самозанятости

В 2023 году «Халг Банк» оказал поддержку еще 20 малообеспеченным семьям, обеспечив их необходимым хозяйственным оборудованием для создания нового или расширения существующего малого бизнеса. Основной целью проекта, осуществляемого Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана, является повышение занятости малообеспеченных и уязвимых групп населения и создание дополнительных возможностей для поддержки доступа к малому предпринимательству.

Отметим, что в Проекте самозанятости «Халг Банк» участвует с 2021 года и оказал поддержку 145 семьям.

Информацию о продуктах и услугах «Халг Банка» можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 Информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.