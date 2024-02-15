Уверенная победа « Карабах а» над «Брагой» (4:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы стала настоящей неожиданностью для португальских СМИ. И хотя «Брага» перед матчем с « Карабах ом» крупно проиграла лиссабонскому «Спортингу» (0:5), в Португалии не могли предположить, что команда, занимающая сейчас 4-е место в местной Примейре, пропустит четыре мяча от гостей из далекого Азербайджана.

«Какой кошмар! «Брага» проиграла дома «Карабаху», - пишет издание Sapo.

«Столкнувшись с многолетним чемпионом Азербайджана и действующим лидером чемпионата страны, перед дальней поездкой в Баку важно было добиться хорошего результата. Но вскоре стало ясно, что эта ночь будет неприятной для «Воинов Миньо» (это одно из прозвищ футболистов «Браги» - Ред.), уступающих интернационалу из команды «Карабах», - написала Sapo.

«Азербайджанский кошмар в Педрейре». Под таким заголовком вышла заметка в издании Goalpoint. Педрейра – это регион в Португалии, где располагается город Брага. Издание признало лучшим игроком матча футболиста «Карабаха» Абделлу Зубира.