Азербайджанский кошмар и шторм! Португальские СМИ о триумфе «Карабаха» в Браге
Уверенная победа «Карабаха» над «Брагой» (4:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы стала настоящей неожиданностью для португальских СМИ. И хотя «Брага» перед матчем с «Карабахом» крупно проиграла лиссабонскому «Спортингу» (0:5), в Португалии не могли предположить, что команда, занимающая сейчас 4-е место в местной Примейре, пропустит четыре мяча от гостей из далекого Азербайджана.
«Какой кошмар! «Брага» проиграла дома «Карабаху», - пишет издание Sapo.
«Столкнувшись с многолетним чемпионом Азербайджана и действующим лидером чемпионата страны, перед дальней поездкой в Баку важно было добиться хорошего результата. Но вскоре стало ясно, что эта ночь будет неприятной для «Воинов Миньо» (это одно из прозвищ футболистов «Браги» - Ред.), уступающих интернационалу из команды «Карабах», - написала Sapo.
«Азербайджанский кошмар в Педрейре». Под таким заголовком вышла заметка в издании Goalpoint. Педрейра – это регион в Португалии, где располагается город Брага. Издание признало лучшим игроком матча футболиста «Карабаха» Абделлу Зубира.
«В ближайшее время «Брага» не забудет франко-марокканца. Абделла Зубир был загадкой, но стал лучшим на поле с рейтингом 7,6. Зубир забил два гола, сделал одну результативную передачу, нанес три удара по воротам».
«Азербайджанский шторм принес тяжелую беду «Браге», - так озаглавлен материал издания SIC Noticias.
«11 игроков «Браги» на приеме у «Карабаха», - пишет Record, справедливо подчеркивая, что в четверг португальской команде было чему поучиться у чемпионов Азербайджана.