Германия стала гарантом Украины

16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву. Это произошло в день начала Мюнхенской конференции по безопасности.

Отправная точка всех соглашений по гарантиям Украине — декларация G7, принятая в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В ней союзники — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине. Их долгосрочные обязательства состоят из трех пунктов:

- укрепление украинских вооруженных сил (передача вооружений, помощь с развитием украинской оборонной промышленности, обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией, поддержка в сфере кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами);

- укрепление украинской экономики, в частности, через восстановление страны;

- техническая и финансовая поддержка для решения срочных вопросов, которые возникают в контексте конфликта между Украиной и Россией.