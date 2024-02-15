Заявление AZAL обновлено 17:53
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Москва (аэропорт Внуково) - Гянджа и совершивший посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за непогоды, вылетел в 17:19 в Гянджу, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.
* * * 16:08
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-5829 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Москва (Внуково) - Гянджа, принял решение совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.
Причиной стала неблагоприятная погода в районе аэропорта в Гяндже (туман).
Самолет успешно совершил посадку в бакинском аэропорту в 15:47 по местному времени.