Как будут бороться с таксистами-наркоманами?

Событие, потрясшее общество, вновь подняло вопрос о том, что деятельностью такси занимаются лица с психологическими проблемами и наркоманы. Сообщается, что в этой связи компании, занимающиеся данной деятельностью, решили провести обязательную проверку водителей на предмет употребления наркотиков, а также медицинское обследование.

В последние дни в соцсетях бурно обсуждается информация о том, что 25-летний Ахмед Ахмедов, подозреваемый в убийстве пяти членов своей семьи с особой жестокостью, работал таксистом, несмотря на наличие психологических проблем.

Один из водителей рассказал корреспонденту haqqin.az, что его компания действительно поручила сотрудникам пройти такие тесты. Однако он не уверен, что на этот счет есть официальное решение.

Сотрудник Uber, отвечавший на телефонные звонки, размещенные в интернете, не был осведомлен о том, приняла ли его компания такое решение. Однако отметил, что без соответствующего сертификата водители работать не будут.

В компании Bolt не ответили на вопросы по этому поводу. Другие таксомоторные компании подтвердили, что их водителям было предписано пройти тест на наркотики.

В ответ на запрос haqqin.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что одним из документов, необходимых для получения разрешения на эксплуатацию такси, является договор о медосмотре.

Кроме того, согласно законодательству, должны быть представлены результаты вышеупомянутого теста на наркотики, документ, подтверждающий прохождение специальной подготовки, а также документы, связанные с пригодностью самого автомобиля для таксомоторной деятельности. При отсутствии указанных документов перевозчики не смогут подать заявку на получение разрешения. Процесс выдачи разрешений в электронном виде в указанной сфере начнется после определения новых требований к деятельности такси.