Три страны ЕС блокировали решение по Украине

На заседании постоянных представителей Евросоюза большинство стран поддержало решение о закупке снарядов, произведенных за пределами союза, для чрезвычайной помощи Украине. Против этого выступили Франция, Греция и Кипр, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванные источники.

По данным источников газеты, эти страны выступают за наращивание европейскими производителями оружия собственного производства. При этом в прошлом месяце высокопоставленный французский чиновник сообщил в разговоре с изданием, что Париж разрешит закупки вооружения, произведенного за пределами ЕС, если страны не смогут поставить 1 млн снарядов в Украину к марту.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 1 февраля сообщила, что ЕС поставит к марту только 500 тыс. снарядов. По ее словам, Евросоюз нарастил объемы военного производства на 40%. Bloomberg писал, что план по боеприпасам не удалось выполнить из-за задержек производства и опасений по поводу истощения запасов стран ЕС.