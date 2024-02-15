Отдел спорта 17:25

В толчке Фуган Алиев смог взять вес 173 кг. Это третий результат в этом упражнении. В сумме у него 313 кг и 3-е место после спортсменов из Албании и Литвы. Итоговая позиция нашего спортсмена определится после вечерних соревнований в группе «А». *** 17:05 Равин Алмамедов снялся с соревнований из-за повреждения локтевого сустава на левой руке и риска усугубления травмы. *** 17:01 После рывка Фуган Алиев занимает 2-е место. Он поднял 135 кг, а затем – 140 кг. В третьей попытке Алиев не смог осилить 143 кг.

Равин Алмамедов смог поднять 135 кг, но дважды не справился со штангой весом 140 кг. Он идет на 5-й позиции.

Лидирует албанец Кришти Рамадани, поднявший 151 кг. *** 16:41 В Софии продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Сегодня на помост выходят еще два азербайджанских спортсмена - 2-кратный чемпион Европы среди юношей и серебряный призер юношеского ЧМ-2023 Равин Алмамедов (81 кг) и бронзовый медалист юношеского Евро-2018 Фюган Алиев (81 кг).