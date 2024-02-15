Азербайджанский штангист снялся с чемпионата Европы фото, обновлено 17:25
В толчке Фуган Алиев смог взять вес 173 кг. Это третий результат в этом упражнении. В сумме у него 313 кг и 3-е место после спортсменов из Албании и Литвы.
Итоговая позиция нашего спортсмена определится после вечерних соревнований в группе «А».
*** 17:05
Равин Алмамедов снялся с соревнований из-за повреждения локтевого сустава на левой руке и риска усугубления травмы.
*** 17:01
После рывка Фуган Алиев занимает 2-е место. Он поднял 135 кг, а затем – 140 кг. В третьей попытке Алиев не смог осилить 143 кг.
Равин Алмамедов смог поднять 135 кг, но дважды не справился со штангой весом 140 кг. Он идет на 5-й позиции.
Лидирует албанец Кришти Рамадани, поднявший 151 кг.
*** 16:41
В Софии продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
Сегодня на помост выходят еще два азербайджанских спортсмена - 2-кратный чемпион Европы среди юношей и серебряный призер юношеского ЧМ-2023 Равин Алмамедов (81 кг) и бронзовый медалист юношеского Евро-2018 Фюган Алиев (81 кг).
Они выступают в группе «B». А соревнования в группе «А» начнутся в 22:00 по бакинскому времени.
Напомним, ранее на нынешнем чемпионате Европы Назиля Исмайлова (45 кг) заняла 11-е место, Иса Рустамов (67 кг) – 5-е, Техран Мамедов (67 кг) – 12-е, а Омар Джавадов (73 кг) – 9-е. При этом Иса и Омар остановились в шаге от малых медалей, заняв 4-е места в отдельных упражнениях: Рустамов – в рывке и толчке, Джавадов – только в рывке.
Также в Софии к штанге подойдут обладатель 2-го места на юношеском чемпионате Европы 2019 года Нурлан Мамедзаде (89 кг), призер юношеского чемпионата мира-2019 и молодежного чемпионата Европы-2023 Али Шукюрлю и наша главная надежда на медали - бронзовый призер взрослых чемпионатов мира и Европы Дадаш Дадашбейли (109 кг). Он – единственный азербайджанский тяжелоатлет, который заявлен в группе «А». Чемпионат завершится 19 февраля.