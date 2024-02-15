ВСУ подтвердили отступление из Авдеевки

После многих месяцев противостояния командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

"Тактично занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", - отметил Тарнавский.