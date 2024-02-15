В израильском городе Кирьят-Малахи мужчина подъехал к автобусной остановке и, выйдя из машины, открыл огонь из пистолета по людям. На данный момент известно о четверых убитых и шести раненых, сообщает радио Kan.

Террориста застрелил проезжавший мимо гражданин из личного оружия. Также была установлена личность стрелявшего. Им оказался Фади Джамджом, житель лагеря беженцев Шоафат в Иерусалиме.