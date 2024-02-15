Теракт в Израиле: есть убитые и раненые видео
В израильском городе Кирьят-Малахи мужчина подъехал к автобусной остановке и, выйдя из машины, открыл огонь из пистолета по людям. На данный момент известно о четверых убитых и шести раненых, сообщает радио Kan.
Террориста застрелил проезжавший мимо гражданин из личного оружия. Также была установлена личность стрелявшего. Им оказался Фади Джамджом, житель лагеря беженцев Шоафат в Иерусалиме.
פיגוע קשה— יוסי שחבר (@yosi_shahbar) February 16, 2024
צומת מסמיה יש נפגעים. pic.twitter.com/TNcgGsqPeT
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