18:07

В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо по обращению противоположной стороны, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

* * * 17:45 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом по обращению противоположной стороны. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.