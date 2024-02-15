Ильхам Алиев проводит встречи в Мюнхене фото; обновлено 18:07
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо по обращению противоположной стороны, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
* * * 17:45
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом по обращению противоположной стороны. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
* * * 17:15
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Германии для участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, встретился в пятницу, 16 февраля, с генеральным директором итальянской компании Leonardo Лоренцо Мариани. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.