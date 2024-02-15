Иранские паломники не могут попасть в Мекку

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заверил своего иранского коллегу Хоссейна Амира Абдоллахиана в том, что в проблеме с задержкой отправки иранских паломников в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа (умра) нет политической подоплеки. Об этом сообщается в релизе МИД Ирана по итогам телефонного разговора министров.

«В вопросе совершения малого хаджа иранскими гражданами нет никакой политической подоплеки. Решение технической проблемы в саудовской авиакомпании находится на завершающем этапе», - приводит слова саудовского министра Telegram-канал ведомства.

Глава МИД королевства надеется на скорое возобновление поездок иранских паломников в Мекку и Медину для совершения умры.

Ранее в пятницу, 16 февраля, заместитель председателя Организации хаджа и паломничества Ирана Голамреза Резаи сообщил, что около 30 тысяч иранских паломников не могут отправиться в Саудовскую Аравию для совершения умры из-за отсутствия у иранской авиакомпании разрешения на осуществление соответствующего рейса в королевство.

Умра - малое паломничество, связанное с посещением святых для мусульман мест в Саудовской Аравии. Оно совершается в любое время года, за исключением месяца, предназначенного для хаджа.