15 февраля 2024 года в рамках платформы SABAH.academy, которая находится под предводительством SABAH.HUB, было проведено первое мероприятие University Demo Day.

После успешных результатов, достигнутых в течение последних двух лет на мероприятии Baku ID, которое объединяет инвесторов и стартапы экосистемы, ожидается его повторное проведение в этом году. University Demo Day является частью серии мероприятий Baku ID.

Основная цель мероприятия - развитие предпринимательского духа студентов SABAH.academy, а также демонстрация их основных достижений партнерам. Таким образом, это мероприятие направлено не только на проведение конкурса, но и на подготовку будущего поколения предпринимателей, а также на вклад в развитие экономики Азербайджана.

В качестве главного спонсора мероприятия University Demo Day выступал Code Academy, а также среди спонсоров были Baku Electronics и Uniwork.

В мероприятии приняли участие студенты четырех университетов (БГУ, АзТУ, студенты группы «САБАХ» АГЭУ и АГУПАР). В конкурсе, состоявшем из двух раундов, участвовали 19 команд, пять из которых дошли до финальной стадии. В итоге среди пяти команд были объявлены три победителя, члены победившей команды были награждены сертификатами от SABAH.academy и следующими призами:

• 1-е место – команда Xeyir, студенты группы «САБАХ» АГЭУ, главный спонсор Code Academy предоставил всем членам команды возможность бесплатного обучения.

• 2-е место – команда HireFire студенты группы «САБАХ» АГЭУ, спонсор Baku Electronics предоставил всем членам команды подарочные купоны на сумму 300 АЗН.

• 3-е место – команда EduWiz студенты университета БГУ, спонсор UniWork предоставил всем членам команды возможность бесплатного использования рабочего пространства на 2 месяца.

На мероприятии присутствовали более 200 гостей. Среди гостей были представители Министерства образования и науки Азербайджанской Республики и Института образования Азербайджанской Республики, а также представители высших учебных заведений, спонсоров, ведущих компаний и представители стартап-экосистемы.

Отметим, что SABAH.academy была создана в партнерстве с Министерством образования и науки Азербайджанской Республики и действует в рамках сотрудничества с Институтом образования Азербайджанской Республики и международной бизнес-школой IE Business School. Как образовательная платформа, SABAH.academy упрощает сложные знания, связанные с предпринимательством, делая их доступными для всех.

Чтобы ближе познакомиться с деятельностью платформы SABAH.academy и регулярно быть в курсе новинок, переходите на веб-сайт www.sabahhub.com.