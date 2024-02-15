Шольц обратился к Путину

Заключение соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией свидетельствует о том, что немецкая сторона не уменьшит поддержку Украины. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц считает, что подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности олицетворяет мирное будущее Украины, в котором она будет развиваться.

Канцлер уточнил, что это соглашение не имеет ничего общего относительно переговоров с Россией по российскому сценарию ради "быстрого мира".

"Я должен четко заявить, конечно, мы все хотим, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Так же как каждый и каждая в Украине. Но к сожалению, мы видим, Россия не готова к длительному и справедливому миру. Наоборот, она дальше преследует свои цели, как это Путин вновь недавно нам продемонстрировал", - сказал Шольц.

В этом контексте Шольц заявил, что через два года после начала ужасной полномасштабной войны он посылает четкий сигнал российскому президенту: "Мы не ослабим поддержку Украины. Мы и дальше стоим рядом с украинками и украинцами".

Как отметил канцлер Германии, соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной "трудно переоценить", так как оно определяет, что Германия продолжит поддерживать независимую Украину, которая сейчас обороняется против российской агрессии. Он уверяет, что эта поддержка будет продолжаться до тех пор, пока будет необходима.

"Мы будем поддерживать украинских партнеров в развитии современных обороноспособных вооруженных сил для того, чтобы предотвратить любую будущую агрессию России. Если Россия подумает об этом в будущем, то у нас есть детальные договоренности, дипломатические, экономические и военные относительно того, как мы будем помогать Украине", - подчеркнул Шольц.

Также он отметил, что Германия стала второй страной после Великобритании, которая заключает с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. За Германией будут и другие страны, в том числе Франция.

Кроме того, это соглашение охватывает оказание помощи в гражданской сфере, в том числе по разминированию, обеспечению энергетической инфраструктуры в Украине и процесс восстановления.

Также она отражает ценности, которые Германия и Украина разделяют. Документ основывается на демократии и правовом государстве, подчеркнул канцлер ФРГ.

"В свою очередь Украина берет на себя ответственность за продолжение реформ, которые ведут к вступлению Украины в ЕС", - сказал Шольц.