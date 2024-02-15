Азербайджан завоевал две медали в первый день «Большого шлема» в Баку

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо.

В первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали.

Балабей Агаев (60 кг) победил соперников из Таджикистана и Италии, но в полуфинале уступил россиянину Рамазану Абдуллаеву и отправился в утешительную сетку, где в поединке за бронзу одолел Камолиддина Бахтийорова из Узбекистана.

В категории до 66 кг бронзу выиграл Яшар Наджафов. Он победил канадца и россиянина, однако в полуфинале проиграл испанцу. В схватке за бронзу Наджафов взял верх над бразильцем Уиллианом Лимой.

В этом же весе Рашад Йелкиев занял 5-е место.

В женских соревнованиях Айдан Велиева (52 кг) также расположилась на 5-й позиции.

Всего в Баку выступают более 400 дзюдоистов из 62 стран. Азербайджан представляют 33 дзюдоиста и дзюдоистки. Соревнования завершатся 18 февраля.