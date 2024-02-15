В смерти Навального обвинили Байдена, Шольца и Зеленского

Володин возмутился в социальных сетях, что в совершении преступления "политики и главы недружественных государств" обвиняют Россию. По его словам, "причину смерти Навального установят судмедэксперты и следствие".

"Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до (канцлера Германии Олафа) Шольца, (премьер-министра Великобритании Риши) Сунака и (президента Украины Владимира) Зеленского, - виновники смерти Навального".

Также Володин намекнул, что Навальный скончался "из-за более 19 тысяч санкций, учрежденных Западом против России", а также из-за тех, кто поддерживает Украину в войне и хочет "разорвать в клочья" РФ и ее экономику. "Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть", - утверждает Володин.