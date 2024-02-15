Российский пропагандист внезапно прозрел

В интервью с российским журналистом Ильёй Азаром для "Новой газеты Европа" Касем рассказал, что после начала войны против Украины "прозрел" и с Россией больше ничего общего иметь не хочет.

Касем – гражданин Латвии. Он приехал в Ригу в конце 2022 года по семейным обстоятельствам. 3 января его задержала Служба безопасности Латвии – Касема заподозрили в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. В январе 2023 года его арестовали, после чего он находился под стражей в Центральной рижской тюрьме.

МИД России тогда назвал это нарушением прав и свобод человека, а сотрудники прокремлёвских медиа Дмитрий Киселев и Мария Бутина выходили на пикет к латвийскому посольству с плакатами "Марат, мы с тобой" и "Руки прочь от российских журналистов".

В конце апреля прошлого года Касема отпустили под подписку о невыезде. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщала, что Касем покинул Латвию.

"Постепенно возмущение утихло, а летом выяснилось, что Касем уже на свободе – выплатил 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку РФ и был таков. Латвийские СМИ по инерции написали, что он уехал в Москву, но быстро выяснилось, что обратно латвийский гражданин не собирается", – написал Азар в телеграме.

Как рассказал в интервью сам Касем, в Латвию он "приехал не с пустыми руками, а с подарками для латвийских спецслужб, на милость которых и ехал осознанно сдаваться", отметил Азар.

В интервью с Азаром, Касем также назвал геноцидом украинского народа убийства мирных граждан в Буче в начале 2022 года, а также назвал высокой вероятность нападения России на страны Балтии.

После начала войны России против Украины Евросоюз запретил работу на территории стран ЕС агентства Sputnik и канала RT. Запрет введён до прекращения войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ не остановят деятельность по дезинформации и информационные манипуляции против ЕС.