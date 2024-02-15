Икрам Нур, автор haqqin.az 20:15

Да мощных взрыва прогремели на газопроводах в Иране. Власти страны уже заявили, что это были диверсии, которых они «ожидали и к которым готовились». Реакция иранских официальных лиц на произошедшее в среду, 14 февраля, была совершенно стандартной – все хорошо, все под контролем, ущерб минимален. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи вообще заявил, что правительство «предвидело такие акты саботажа в годовщину иранской революции (11 февраля) и оперативно изменило конфигурацию сети передачи газа, чтобы не дать врагам спровоцировать перебои с подачей газа в крупных провинциях». Ему вторит директор Национальной иранской газовой компании, который также отрицает, что отключение газа на промышленных предприятиях и в офисах в некоторых провинциях было вызвано взрывами. По его словам, они стали результатом временных ограничений, которые власти заранее запланировали в целях технического обслуживания.

Если послушать этих официальных лиц, то картина вообще необычайно благостная. И должна создать у слушателя/читателя впечатление, что Иран вполне готов к таким атакам и научился минимизировать ущерб от них. Но это ложное представление. И на самом деле произошедшее требует самого пристального внимания. Хотя бы потому, что нынешний инцидент может быть лишь «первой ласточкой» в вероятной серии атак на иранские газопроводы. Они протяженны и уязвимы, к тому же нападения на них не требуют особых финансовых затрат и какой-то особо сложной организации. Первая «проба пера» в этом направлении произошла в 2011 году, когда в результате аналогичной атаки были нарушены поставки газа в четыре провинции Ирана. Кстати, как и сейчас – тогда ответственность за эту диверсию никто на себя не взял. С тех пор таких атак не было, если и нападали – то на нефтепроводы, сети подачи газа предпочитая обходить стороной. Это обстоятельство вызывало недоумение специалистов. Но, по всей видимости, противники режима, а их в Иране по нынешним временам хоть пруд пруди, приберегали этот козырь для более удобного момента. Два прогремевших взрыва – это своего рода разведка, для того чтобы получить информацию о протоколе реагирования иранцев на такую ситуацию. И пусть они достаточно стандартны, но имеют местную специфику. Узнать ее – чрезвычайно ценно, поскольку позволяет осуществить следующую атаку с максимальной эффективностью – не исключено, что и с использованием хакеров, которые будут атаковать компьютерные системы управления газопроводов.