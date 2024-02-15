Израиль не депортирует палестинцев

Израиль не вынашивает планов депортировать палестинцев из сектора Газа. С таким заявлением выступил глава МИД страны Исраэль Кац на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас нет намерений депортировать палестинцев из сектора Газа", - сказал он.

"Мировое сообщество должно оказать давление на Иран и "Хезболлу", чтобы они ушли из Южного Ливана и выполнили резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - добавил Кац.