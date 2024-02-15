Израиль не депортирует палестинцев
Израиль не вынашивает планов депортировать палестинцев из сектора Газа. С таким заявлением выступил глава МИД страны Исраэль Кац на Мюнхенской конференции по безопасности.
"У нас нет намерений депортировать палестинцев из сектора Газа", - сказал он.
"Мировое сообщество должно оказать давление на Иран и "Хезболлу", чтобы они ушли из Южного Ливана и выполнили резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - добавил Кац.
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