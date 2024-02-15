Rolls-Royce Motor Cars Baku отмечает успешный 2023 год

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Rolls-Royce Motor Cars Baku подводит успешные итоги 2023 года с третьим подряд наивысшим ежегодным объемом продаж в своей истории, а заказы на индивидуальные проекты находятся на рекордном уровне. Ключевым фактором успешной деятельности компании являются услуги индивидуальной персонализации Bespoke и способность удовлетворять и превосходить постоянно расширяющиеся ожидания клиентов; каждый проданный автомобиль в Баку включал индивидуальные особенности. Значительное развитие бизнеса было обеспечено сильным спросом клиентов на все модели Rolls-Royce. Cullinan и Ghost, включая их версии Black Badge, сыграли ведущую роль, флагманский Phantom пользовался значительным спросом, в то время как первый Spectre был передан клиенту в ноябре.

С момента открытия дилерского центра в 2014 году поставки новых автомобилей и подержанных автомобилей Provenance уже давно превысили трехзначное число. После успешного дебюта в Азербайджане в 2021 году программа Provenance Pre-Owned набирает оборот. С автомобилем Provenance клиенты могут наслаждаться тем же опытом и спокойствием, что и при покупке совершенно нового Rolls-Royce, подтверждая их бессрочную привлекательность. Заур Саттаров, бренд-менеджер Rolls-Royce Motor Cars Baku: «Очень приятно видеть, что удовлетворение и превышение постоянно расширяющихся ожиданий клиентов приводит к результатам, невиданным ранее. Мы гарантируем, что наш бизнес останется эксклюзивным, а автомобили Rolls-Royce будут очень редкими; это то, чего ожидают наши клиенты с полным правом, подтвержденное уникальными индивидуальными проектами, которые нам довелось воплотить в жизнь». Дилерский центр, входящий в состав Improtex Motors, также подтвердил, что новый шоу-рум в самом сердце Баку будет открыт во втором квартале, полное преобразование предыдущего шоу-рума для нового клиентского опыта, включая перепланировку мастерской для адаптации к началу эры электромобилей Rolls-Royce. Шоу-рум и мастерская продолжают работать в течение всего времени с некоторыми ограничениями в предоставлении услуг в определенные периоды.

Байрам Ягубов, генеральный директор Improtex Motors: «Исключительный успех, которого мы достигли, является прямым отражением коллективной страсти и преданности команды. Я очень горжусь тем, что развитие бизнеса укрепляет нашу надежную основу для будущего и позволяет значительные инвестиции в долгосрочные клиентские отношения по мере продвижения на следующий уровень роскоши». Борис Велецкий, региональный директор по Соединенному Королевству, Европе и Центральной Азии Rolls-Royce Motor Cars: «Как Дом роскоши мы действительно полагаемся на партнеров, которые стремятся к совершенству во всем, что они делают. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность за приверженность Rolls-Royce Motor Cars Baku и их вклад в наш региональный и глобальный успех».