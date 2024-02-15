Россия собирается напасть на Молдову и НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы военного нападения на кого-либо из своих членов, но отметил, что существует «постоянный риск» гибридных атак.

В последнее время аналитики Института изучения войны (ISW) наблюдали, как кремлевские деятели, включая президента России Владимира Путина, создают информационную почву для оправдания возможных гибридных атак на Молдавию, а также страны Балтии, Данию и Финляндию, сообщает Euronews.

В своем последнем отчете эксперты вашингтонского центра утверждают: Кремль проводит против Молдавии информационные операции, очень похожие на те, которые власти РФ использовали перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах, вероятно, чтобы создать условия для оправдания возможной российской агрессии против Молдавии в будущем.

Хотя сроки возможной гибридной операции России в этой стране неясны, Кремль готовит информационный фон для ее скорейшего проведения.

Ранее Служба внешней разведки Эстонии заявила, что продолжающиеся реорганизация и расширение российских вооруженных сил направлены на наращивание военного присутствия на финском направлении и упрочнение позиций в потенциальном противостоянии с другими членами НАТО.

Эстонцы сообщили, что российские военные формируют Ленинградский и Московский военные округа (вместо нынешнего Западного), чтобы усилить давление на Финляндию и НАТО, а также пытаются «частично укрепить свои подразделения» в Балтийском регионе.

Россия, возможно, организует свои силы таким образом, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе выставить их вдоль границы с НАТО. Служба внешней разведки Эстонии отмечает: вероятность прямого военного нападения на Эстонию в этом году остаётся низкой, но ситуация с безопасностью в Европе и у границ Эстонии в ближайшем будущем зависит от того, сможет ли Украина при поддержке своих союзников отразить агрессию России.