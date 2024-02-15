Кремль о смерти Навального

Кремль считает заявления со стороны Запада насчет смерти Алексея Навального «оголтелыми и абсолютно недопустимыми» с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах смерти, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что это абсолютно оголтелые (высказывания). Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы», - сказал он.

Представитель Кремля также заявил, что пока нет информации от медиков, от судмедэкспертов: «Нет окончательной информации от ФСИН».

В ответ на вопрос, будет ли Кремль реагировать на эту ситуацию, Песков отметил: «ФСИН реагирует». «Мы все сказали, было доложено президенту, дальше ФСИН делает все, что нужно делать», - заключил представитель Кремля.

В ответ на вопрос, может ли Путин взять расследование смерти Навального на контроль, Песков подчеркнул: «Мне больше нечего вам рассказать по этой теме».